Carro é apreendido com 99,5 Kg de maconha em Nova Laranjeiras

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada desta sexta-feira (20) um Fiat Mobi carregado com 99,5kg de maconha no km 491 da BR-277 em Nova Laranjeiras-PR.

A droga estava no bagageiro do veículo que tinha placas de Joinville/SC e era conduzido por um homem de 37 anos de idade.

Também foi presa uma mulher de 41 anos de idade, que era a condutora de um veículo Renault/Kwid, com placas de Joinville/SC, que fazia o papel de “batedor”. No veículo, além da mulher, havia uma adolescente de 15 anos e uma criança de 09 anos, ambas filhas da condutora.

Não há grau de parentesco entre o condutor do Fiat/Mobi e a condutora do Renault/Kwid. Eles afirmaram que pegaram a droga em Foz do Iguaçu e levariam até Joinville/SC. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Laranjeiras do Sul.

A adolescente e a criança foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Laranjeiras do Sul.