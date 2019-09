Carro carregado com cigarros é apreendido no oeste

A equipe de ronda da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel apreendeu nessa quarta-feira (18), uma camionete Oroch abarrotada de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A equipe policial estava no km 512 da BR 369, executando comando de fiscalização de trânsito, quando um veículo RENAULT OROCH passou pela equipe em alta velocidade chamando atenção dos policiais que iniciaram o acompanhamento tático e deram ordem de parada ao motorista que seguiu em fuga, empregando alta velocidade, adentrando na estrada rural nas proximidades do km 510 da BR 369.O acompanhamento tático seguiu cerca de 5 km meio a estrada rural, quando o condutor abandonou o veículo e fugiu pela região de mata.

Em consulta aos dados identificadores do veículo, foi constatado que o mesmo estava com placas falsas (“frias”). Em consulta à placa original do veículo, foi constatado registro de ROUBO na cidade de Curitiba no dia 31/07/2019. O veículo estava carregado com uma carga contrabandeada de cigarros de origem estrangeira, com quantidade a ser contabilizada pela receita federal.

O veículo e a carga foram entregues à Receita Federal para providências cabíveis.