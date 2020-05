Carreta com uma tonelada de maconha é apreendida na BR-163 em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.010 quilos de maconha na noite dessa terça-feira (5) em Guaíra, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um compartimento oculto na cabine e nos dois tanques de combustível de uma carreta, abordada na BR-163. O motorista foi preso em flagrante.

Por volta de 19h, os agentes da PRF abordaram o veículo, que transportava uma carga de milho, nas proximidades da rotatória da BR-272.

Diante do nervosismo excessivo do motorista durante a abordagem, os policiais rodoviários federais iniciaram uma fiscalização minuciosa do veículo. Na parte traseira da cabine, acabaram por identificar um fundo falso, atrás do banco, onde estava escondida parte da carga de maconha.

O restante dos tabletes estava acondicionado nos dois tanques de combustível da carreta.

Com 47 anos de idade e morador de Tangará da Serra (MT), o presso disse à equipe da PRF que pegou a carreta em Ponta Porã (MS), já carregada com o milho e a maconha, e que pretendia levá-la até Medianeira (PR).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.