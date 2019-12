Carreta carregada com cigarros contrabandeados é apreendida na BR-467 em Cascavel

Foi apreendida por volta das 04h da madrugada desta terça-feira (03), uma carreta carregada com R$1 milhão em cigarros contrabandeados do Paraguai. A acão aconteceu durante deslocamento pela Rodovia Federal BR-467 no Município de Cascavel.

A equipe do Posto Móvel da Polícia Rodoviária Estadual avistou o veículo caminhão Volvo NL 10 320 acoplado ao Semi Reboque Noma ambos com placas de Cascavel que deslocava sentido Toledo a Cascavel em alta velocidade gerando suspeitas da equipe que efetuou retorno afim de realizar a abordagem ligando sinais sonoros e luminosos.

A equipe encontrou o caminhão parado a margem da pista cinco km após o Contorno Oeste funcionando e com os faróis acesos, não sendo localizado o seu condutor. Após vistoria no Semi Reboque foi constatado que o mesmo estava carregado com aproximadamente 35 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira de diversas marcas, avaliada em torno de R$ 1 milhão de reais.

Diante dos fatos, o veículo juntamente com as mercadorias foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Cascavel para os procedimentos cabíveis.