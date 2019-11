Carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai e três caminhões são apreendidos no oeste 

Foz do Iguaçu/PR – Equipes compostas por policiais federais, policiais civis (COPE/PC/PR) e da Força Nacional, em diligências e patrulhamento nas estradas vicinais do município de Entre Rios do Oeste/PR, no âmbito das Operações Hórus e Muralha apreenderam três caminhões carregados de cigarros contrabandeados na noite deste domingo (24).

A ação aconteceu quando os policiais avistaram um caminhão transitando próximo a um porto clandestino e imediatamente a equipe iniciou um acompanhamento tático e em dado momento, o primeiro caminhão, VW, cor branca, placas, ADN 4925, parou do lado de outro caminhão maior, MB cor branca, placas AGA 5715.

Neste momento a equipe se aproximou para realizar a abordagem, sendo que as pessoas que estavam ali próximas fugiram pela mata e não foram mais localizadas.

Ao verificar os caminhões, constatou-se que ambos estavam carregados com aproximadamente 350 caixas de cigarros paraguaios, que foram trazidos irregularmente para o território nacional.

Após o controle da situação no local, os policiais se deslocaram até o porto clandestino, onde encontraram outro caminhão VW cor branca, placas DXG 5760, parcialmente carregado com 20 caixas de cigarros. Buscas foram realizadas, mas não foram encontradas pessoas nas proximidades.

Os caminhões e carga de cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Foz do Iguaçu-PR.

Durante o deslocamento pela rodovia, das apreensões, um veículo Gol de cor escura e desgovernado chocou-se com os caminhões apreendidos que faziam parte do comboio policial, sendo o condutor do veículo socorrido pelos policiais e acionada equipe do SIATE – PM/PR e PRE PM/PR para as medidas necessárias.

A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro, com apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Estas iniciativas estão inseridas no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.