Carlos Sainz é tri no Dakar

A lenda conquista mais um título. O espanhol Carlos Sainz confirmou nessa sexta-feira a conquista do título da categoria Carros no Rali Dakar, disputado na Arábia Saudita, e se tornou tricampeão da maior competição off-road do mundo. Ele já tinha sido campeão em 2010 e no ano passado.

A última etapa, disputada na sexta-feira entre as cidades de Haradh e Qiddija, teve a vitória de Nassar al-Attiyah, do Qatar, que garantiu o vice-campeonato. O francês Stéphane Peterhansel e seu navegador português Paulo Fiúza terminaram em terceiro lugar. O espanhol Fernando Alonso terminou em 13º e considerou positiva sua primeira participação na competição.