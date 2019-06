Câmpus de Toledo promove 30º Concurso Paulo Leminski

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Toledo, em parceria com a prefeitura, por meio da Biblioteca Pública, promovem o 30º Concurso de Contos Paulo Leminski. As inscrições para a submissão dos contos podem ser feitas de 15 de junho a 30 de agosto e são gratuitas. A reunião final da comissão julgadora será feita no dia 1º de novembro e a Cerimônia de Premiação ocorrerá no dia 29 de novembro.

O Concurso se destina a todas as pessoas interessadas em divulgar sua produção literária, enquadrada no gênero conto e cada concorrente poderá participar com apenas um trabalho que ainda não tenha sido premiado em outro concurso ou já publicado em livros, coletâneas ou revistas. O tema para a apresentação é livre.

Para ser considerado inscrito, as obras devem ser entregues devidamente envelopadas. O candidato pode enviar pelos Correios ou ir até um dos locais para entrega: Biblioteca Pública Municipal de Toledo, Avenida Tiradentes, 1.165, CEP: 85900-230 – Toledo-PR; ou Unioeste – Câmpus de Toledo – Rua da Faculdade, 645, CEP: 85903-000, C.P 320 – Toledo-PR.

Deverá constar no interior do envelope grande que contém a obra um envelope menor lacrado com uma folha na qual constem: título do conto, nome do autor e seu respectivo pseudônimo; telefones, RG, e-mail e grau de instrução do contista. No entanto, na parte externa desse pequeno envelope deverão constar apenas o pseudônimo do autor e o título do conto a ser inscrito no concurso.

A Comissão Julgadora será composta por sete membros de reconhecido nível intelectual e acadêmico, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. O número de integrantes dessa comissão, no entanto, poderá variar, dependendo do número de obras inscritas no evento.

O resultado do concurso será divulgado na imprensa e na internet, nos portais oficiais das instituições promotoras do evento: http://www.unioeste.br/leminski e http://www.toledo.pr.gov.br.