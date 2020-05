Caminhonete carregada de cigarros é apreendida pelo BPFron em Quatro Pontes

Na noite de ontem (25) em ação da Operação Hórus, Policiais Militares do Pelotão de Operações com Cães do BPFron – Batalhão de Polícia de Fronteira realizavam patrulhamento na cidade de Quatro Pontes quando avistaram um veículo Ford F-250.

De acordo com informações, na tentativa de abordagem o condutor do veículo empreendeu fuga dando início a um acompanhamento tático.

Em dado momento o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, sendo posteriormente abordado pelos Policiais Militares.

O veículo estava carregado com 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados. O homem de 43 anos, morador de Cascavel-PR foi preso. O veículo e cigarros contrabandeados foram apreendidos e encaminhados aos procedimentos cabíveis.