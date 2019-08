Caminhoneiro morre na BR-163, em Mercedes

Um gravíssimo acidente de trânsito tirou a vida de um idoso por volta tudo das 10h15 deste sábado (31) na BR-163, proximidades da Lanchonete Águia, em Mercedes. A colisão frontal envolveu um carro, um caminhão e uma carreta.

Segundo as informações, o caminhão boiadeiro Mercedes-Benz, com placas de Mercedes, seguia sentido a Marechal Rondon quando teria invadido a pista contrária, batendo de frente com uma carreta Scania.

Com o forte impacto da batida, o Mercedes-Benz ficou destruído e o condutor, identificado como José Noronha Rodrigues, aproximadamente 62 anos, morreu na hora.

A carreta, com placas do Rio Grande do Sul, tombou após a batida. O condutor ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Centro de Saúde de Mercedes que o encaminhou para atendimento médico.

Um Sandero, com placas de Toledo, também foi atingido por destroços dos caminhões. O carro era ocupado pelo genro da vítima fatal e seguia atrás do caminhão.

José e o genro haviam se deslocado até Mercedes, onde compraram o caminhão e retornavam para Toledo, onde residem, quando aconteceu o grave acidente.

A suspeita é de que o condutor do caminhão tenha sofrido um mal súbito antes da batida. Chovia no momento do acidente.

A PRF e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A pista ficou completamente bloqueada e o trânsito foi desviado por uma estrada rural.

O corpo da vítima fatal será encaminhado ao IML de Toledo