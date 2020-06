Caminhões carregados com cigarros contrabandeados são apreendidos, em área rural de Guaíra

Equipes que participam da Operação Hórus na região de fronteira fizeram mais uma grande apreensão de cigarros contrabandeados no último sábado(30). Durante patrulhamento de rotina na zona rural de Guaíra, policiais desta integração visualizaram movimentação suspeita em propriedade rural da região e resolveram realizar aproximação para fiscalização. Na tentativa de abordagem, os criminosos empreenderam fuga em meio a plantação de milho, não sendo localizados.

No local foram apreendidos 02 caminhões Mercedes Benz 1113 carregados com aproximadamente 600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, prejuízo de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) ao crime organizado da região

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaira para os procedimentos de praxe.

Operação Horús: integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, PRF, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.