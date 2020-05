Caminhão é apreendido com mais de meia tonelada de maconha em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 555,5 quilos de maconha na noite de quarta (6), em Guaíra. A droga estava escondida em compartimentos num caminhão que transportava grãos de arroz. Somente após o transbordo da carga é que foi possível acessar a droga, no início da tarde desta quinta (7).

Na quarta-feira (6), por volta das 19h, agentes da PRF abordaram um caminhão na BR-272. Durante a abordagem, antes de a polícia descobrir o compartimento oculto e a carga ilícita, o caminhoneiro abandonou o veículo e fugiu a pé. Os policiais tentaram localizá-lo, mas ele fugiu em meio a uma lavoura de milho e não foi encontrado. Por conta da atitude do motorista, os policiais elevaram a suspeita em cima do caminhão.

Durante a vistoria, os agentes encontraram um compartimento oculto no semirreboque, mas como estava carregado com arroz, o transbordo da carga só foi possível nesta quinta (7). Após o transbordo, os policiais tiveram acesso à dois compartimentos – um localizado no assoalho do caminhão e outro nos eixos traseiros do semirreboque – que estavam carregados com maconha em tabletes. Após retirada e pesada, a droga totalizou 555,5 quilos.

O motorista, um paraguaio, na fuga, deixou documentos pessoais e dois telefones celulares no caminhão. Ele foi identificado e responderá por tráfico de drogas. O caminhão e a maconha foram encaminhadas para a Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas.