Um caminhão que faz a coleta de lixo e um carro bateram no início da manhã deste sábado (28) na esquina das ruas Paraná e Carlos de Carvalho.

O carro ficou bastante destruído e o motorista teve um ferimento no rosto. O trânsito no local ficou lento por conta da posição dos veículos na via.

Confira a cobertura realizada pela equipe no local do acidente.