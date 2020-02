Caminhão com R$ 2,25 milhões em cigarros contrabandeados é apreendido em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta sexta-feira (14), cerca de R$ 2,25 milhões em cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam sendo transportados em um caminhão em Guaíra. O motoristas foi preso.

Por volta das 9h, agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão na BR-272, em Guaíra. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 450 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

O motorista, um paraguaio de 33 anos, morador de Guaíra, disse que pegou o caminhão em Guaíra e levaria a carga até Paranaguá (PR). Após o serviço, deveria deixar o caminhão em Marechal Cândido Rondon. Ele tinha um celular apenas para atender aos telefonemas dos contrabandistas. Durante a fiscalização, ele apresentou uma nota fiscal de soja.

O caminhão estava com as placas trocadas para despistar as fiscalizações, porém os documentos verdadeiros estavam no bolso do motorista.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Federal (PF) em Guaíra para o registro dos crimes de contrabando, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.