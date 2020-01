Caminhão carregado de cigarros contrabandeados é apreendido em Laranjeiras do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta sexta-feira (17), um caminhão baú carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-277 em Laranjeiras do Sul.

A tentativa de abordagem foi realizada no km 461 da BR-277, pouco após o pedágio de Laranjeiras do Sul. O motorista de 31 anos, desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado por cerca de 5 km, quando foi abordado.

O veículo, com placas de Aparecida de Goiânia/GO, transportava aproximadamente 600 caixas de cigarros contrabandeados, totalizando 30 mil pacotes. A carga foi avaliada em mais de 1 milhão de reais.

O motorista afirmou ter saido de Cascavel com destino à Laranjeiras do Sul. O detido e o caminhão carregado serão encaminhados à Delegacia da Policia Federal de Guarapuava. O crime de contrabando é punido com pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.