Caminhão carregado com 680 caixas de cigarros é apreendido entre Marechal Rondon e Toledo

Por volta de 1h desta segunda-feira(28) policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreenderam um caminhão Iveco/Tector, com placas de Cruzeiro do Oeste, carregado com 680 caixas de cigarros, o que representa em torno de R$ 1,9 milhão.

O veículo foi apreendido na rodovia BR-467, no trajeto compreendido entre os municípios de Marechal Cândido Rondon e Toledo.

No momento da abordagem o motorista do caminhão fugiu à pé, no entanto foi alcançado instantes depois por uma equipe, recebendo voz de prisão. O contrabando e o homem preso foram encaminhados aos procedimentos cabíveis.