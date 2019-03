Câmeras de segurança mostram grave acidente no Guarujá em Cascavel

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um motociclista é atingido por um veículo no cruzamento da Avenida Gralha Azul com a Rua Amor Perfeito, no bairro Guarujá em Cascavel na manhã dessa sexta-feira (29).

O acidente aconteceu quando o casal que estava na motocicleta atravessou na frente de um veículo e foi atingido em cheio. As duas vítimas que estavam na motocicleta ficaram inconscientes e mobilizaram duas ambulâncias, oficial de área e dois médicos.

Veja o momento da batida:

O condutor da moto sofreu fratura na perna, antebraço e cabeça e foi identificado como sendo Cleiton Rodrigo de 20 anos.

A adolescente de 14 anos que também estava na motocicleta apresentava fratura na perna direita e teve que ser entubada. Ambos foram encaminhados para o hospital.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, familiares de Cleiton informaram que o jovem teria pego a moto escondido dos de familiares para sair com a namorada,

Veja o AO VIVO feito pelo repórter Fábio Donegá logo depois do acidente: