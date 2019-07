Câmera de segurança flagra atropelamento no Centro de Cascavel-PR

Câmeras de segurança flagraram um atropelamento que deixou um homem em estado grave na tarde dessa segunda-feira em Cascavel.

Nas imagens é possível ver quando o homem está na calçada da Rua Souza Naves e anda em direção a Rua Paraná, quando chega na calçada corre para atravessar a Rua Paraná é atingido em cheio por um veículo Palio de cor branca.

O homem foi identificado como José Luiz da Silva de 39 anos e sofreu ferimento aberto em uma das pernas e também traumatismo craniano. Ele foi atendido pelos socorristas e pelo médico do Siate e encaminhado em estado grave para o Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

De acordo com testemunhas, o sinal estava aberto para os veículos e o homem teria invadido a pista.