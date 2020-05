Calendário escolar será retomado por meio de atividades remotas

Com a suspensão das aulas para os mais de 30 mil alunos das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), por medida de prevenção a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou um planejamento para retomar o ano letivo dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel.

Uma das medidas adotadas pela Secretaria de Educação para a retomada do calendário escolar é a entrega de atividades remotas, que inicia a partir do dia 25 de maio.

As atividades serão planejadas pelos professores, de acordo com a série de cada aluno, para que os estudantes possam realizar em suas casas. “O conteúdo dessas atividades não serão novos, serão apenas a retomada e aprofundamento dos conteúdos já trabalhados em sala de aula. Os conteúdos novos serão trabalhados quando as aulas presenciais forem retomadas”, explica a secretária de Educação, Marcia Baldini.

Ainda de acordo com a secretária, essas atividades têm como objetivo estabelecer vínculos e contato com o conteúdo educacional e, nesse momento de pandemia, dar continuidade ao ano letivo “É muito importante nesse momento de atividade remota que os pais possam estabelecer um vínculo com a escola e com os professores. As atividades são direcionadas aos alunos para que eles possam realizá-las em casa. Os professores darão assistência aos pais para a realização dessas atividades”, afirma.

EDUCAÇÃO INFANTIL

De 0 a 3 anos não existe a obrigatoriedade do cumprimento das 800h/aulas, como também não será enviado atividades remotas a esses alunos. Será formulado, por uma comissão constituída, um material de orientação aos pais, como também haverá um acompanhamento pelo professor para saber como está o aluno. Essas informações irão para um relatório para que a Semed possa fazer um acompanhamento desses alunos.

PRÉ ESCOLA I e II

Para as Pré-escolas I e II será feita a entrega de atividades remotas da mesma forma que o ensino fundamental, mas em uma linguagem lúdica, de caráter prático.

ENSINO FUNDAMENTAL

As atividades serão enviadas de acordo com os componentes curriculares. Os pais irão preencher um formulário no qual deverá ser colocado qual conteúdo o aluno apresentou dificuldade, para que, quando retornar as atividades presenciais esse conteúdo possa ser retomado com os alunos.

ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

O professor PAP (Professor de Apoio Pedagógico) juntamente com o professor regular farão uma adaptação para que seja enviada atividade a esses alunos, bem como orientação aos pais para que trabalhe essas atividades com os educandos.

ENTREGAS DAS ATIVIDADES

Para a entrega dessas atividades será feito um cronograma com horário e dia marcado, de acordo com cada série para que não ocorra aglomeração. Os pais deverão buscar as atividades nas escolas ou Cmeis e devolvê-las prontas semanalmente, quando será então realizado a entrega de novas atividades.

Durante o período da realização das atividades, o aluno poderá ter interação com os professores, para esclarecer dúvidas que possam surgir.

Por se tratarem de reposição do calendário escolar, haverá um acompanhamento da entrega dessas atividades. O responsável pelo aluno que não buscá-las será contatado pela escola e, não havendo uma procura em até três dias, a situação será encaminhada ao setor de evasão escolar, e o responsável notificado. “Temos um Programa de Combate à Evasão Escolar, na qual as equipes que trabalham nesse programa vão até a casa do aluno verificar o motivo pelo qual os pais não foram buscar as atividades ou não realizaram a entrega delas”, explica Marcia Baldini.

A medida que as atividades realizadas pelos alunos retornem às escolas, os professores farão relatório individual de cada estudante, além computar a presença para considerar dias letivos. Para retirar as atividades os pais/responsáveis deverão seguir todos os critérios de segurança, como o uso de máscaras, por exemplo, e não poderão ir acompanhados de crianças.

ALUNOS DA ÁREA RURAL

Os alunos da área rural e que utilizam o transporte escolar também receberão as atividades remotas. Na área rural, uma vez por semana o transporte escolar irá fazer a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos.

As entregas ocorrerão nos mesmos pontos em que os alunos aguardavam o ônibus para irem até a escola.