Cadeirante que carregava ecstasy nas pernas é preso no Paraná 

Um passageiro de ônibus deficiente físico que carregava 2,6 quilos de ecstasy presos às pernas foi preso na tarde dessa quarta-feira (31), pela PRF em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste paranaense.

Agentes da PRF abordaram no começo da tarde um ônibus de passageiros na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, que saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Londrina (PR). Em vistoria no ônibus, encontraram, com um dos passageiros, um homem de 56 anos, dois invólucros plásticos envoltos nas pernas, contendo uma substância análoga à droga.

Depois de retirados os pacotes e encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu, verificaram que se tratavam de um tipo de pó e alguns cristais. Segundo a perícia, os cristais são de anfetamina, conhecida vulgarmente como ecstasy, mas desconfia-se que seja de um novo tipo de droga, conhecida como “champanhe rosa”, que seria uma versão da anfetamina, só que mais forte.

Ela é vendida na forma de cristais, o que torna mais difícil para o usuário de droga medir a dose que está consumindo. O pó ainda será analisado.

Diante dos fatos, o homem, que é deficiente físico, foi detido e conduzido para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.