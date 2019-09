Cadáver na 467: Família de idoso desconfia de carona

A família de Sebastião Prudente, 65 anos, que reconheceu as roupas do cadáver encontrado na terça-feira (17) em uma plantação às margens da BR-467, em Cascavel, como sendo dele, acredita que uma possível carona que o idoso pegou no dia em que desapareceu tenha relação com a morte.

As últimas imagens de Sebastião registradas por câmeras de segurança são dele na região do aeroporto, em um bar, e depois ele entrando em uma caminhonete F100.

Ele é morador do Bairro Santo Onofre e desapareceu no último dia 10.

Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, material foi enviado à Curitiba para análise e possível confirmação de identificação.

Inquérito

A Delegacia de Homicídios, que acompanha o caso, informou que aguarda o laudo que deve apontar a causa da morte para instaurar inquérito.

A delegada Raísa Scariot informou que não há sinais externos de violência no corpo, o que leva a crer que a morte tenha sido natural.