Cadáver é encontrado em bueiro no Angra dos Reis, em Cascavel

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado por moradores em um bueiro no fim da Rua Antônia Rotta Ribeiro, no Conjunto Angra dos Reis, Bairro Esmeralda, em Cascavel, no fim da manhã desta quarta-feira (11).

Segundo relatos de moradores, o corpo só foi encontrado devido ao forte cheiro. Eles procuravam um gato que desapareceu nos bueiros de onde vinha o cheiro ruim.

Junto ao corpo havia um documento em nome de Sidney José dos Santos. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel para necropsia. Não foi informada a causa da morte.