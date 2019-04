Briga de trânsito: 2ª vítima é enterrada

Juliano Gigliolli foi baleado após uma briga de trânsito e estava internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Ele morreu na noite de quarta-feira e foi enterrado ontem. Juliano é a segunda vítima da confusão que aconteceu no dia 7 de abril no Bairro Brasília, em Cascavel. Juliano foi alvejado por Luiz Gustavo da Silva após os dois terem se desentendido. Luiz morreu ainda no local ao ser baleado por Renan Ribeiro, amigo de Juliano. Renan confessou o crime, mas não foi preso por ter sido considerada legítima defesa, já que Luiz atirava contra um grupo de pessoas.

Relembre o caso: