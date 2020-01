Brasileiros levam pedras no lugar de celulares

Foz do Iguaçu – Mais dois brasileiros foram enganados por “paseros” (aqueles que atravessam muamba na fronteira) e, após denunciarem à Polícia Turística de Cidade do Leste, dois paraguaios foram presos.

Os brasileiros compraram seis caixas de celulares que no total continham 136 aparelhos da marca Xiaomi. Para atravessar a ponte e driblar a fiscalização, eles contrataram, na terça-feira (7) à noite, os serviços de dois paraguaios, os “paseros”, para trazerem as mercadorias para o Brasil.

Quando a mercadoria chegou ao lado brasileiro, no entanto, os compristas perceberam que um dos pacotes com 20 celulares entregue pelos “paseros” estava carregado com pedras, areia e carregadores velhos.

Eles procuraram a Polícia Turística de Cidade do Leste, que conseguiu deter os suspeitos pelo golpe.