Brasileiro trabalhou 151 dias só para pagar impostos

São Paulo – Atenção trabalhador, desde ontem (1º) seu salário já é seu. A informação é do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), que mensura a carga tributária e diz que, neste ano, o brasileiro trabalhou 155 dias só para pagar impostos federais, estaduais e municipais.

O Brasil, mais uma vez, figura entre os países com maior carga tributária do mundo.

De acordo com o mais recente estudo do IBPT, todos os tributos somados perfazem mais de 41% do salário do brasileiro médio. “Por detrás desse número, foi identificada uma carga tributária injusta, pois grande fatia dessa média vem dos impostos pagos sobre o consumo, cerca de 23%, depois renda, cerca de 15% e, por último, o patrimônio, com 3%”.

Apesar do momento crítico pelo que o País passa, o estudo revela que houve crescimento em 2020 frente aos outros anos, com um dos fatores sendo o aumento no número de tributos a partir de 2015.

Uma simples comparação: em 2001, eram necessários 130 dias de trabalho para pagar todos os tributos. Hoje, são precisos 151 dias, um crescimento de 16%.

“Esse crescimento no número de dias trabalhados para pagar tributos foi calculado e apresentado por décadas pelo IBPT, demonstrando que, hoje, trabalhamos quase o dobro do que na década de 70”, revela o presidente executivo do IBPT e um dos coordenadores do estudo, João Eloi Olenike.

O Instituto também apresentou um comparativo com as maiores economias do mundo. Nos Estados Unidos, o americano trabalha 96 dias no ano para pagar seus tributos.

“Entre os dez países onde mais se trabalha para pagar impostos no mundo, o Brasil está na nona posição, entre países como Dinamarca e Alemanha, considerados altamente desenvolvidos e com índices de retorno bem diferentes que o país sul-americano, que, em todas as edições do Irbes [Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade] ficou em último colocado”, afirma Olenike.

O estudo levou em consideração, neste ano, a diminuição das atividades econômicas do País em virtude das ações de enfrentamento da covid-19, que reduziu drasticamente a produção e circulação de riqueza no País.

“Também informamos que todos os cálculos deste estudo foram feitos levando-se em conta que este ano de 2020 é bissexto, portanto, com 366 dias”, conclui o especialista.

PAÍS POSIÇÃO DIAS TRABALHADOS P/PAGAR IMPOSTOS DINAMARCA 1º 179 dias BÉLGICA 2º 171 dias FRANÇA 3º 163 dias FINLANDIA 4º 159 dias NORUEGA 5º 159 dias ÁUSTRIA 6º 158 dias SUÉCIA 7º 156 dias ITÁLIA 8º 156 dias BRASIL 9º 151 dias ALEMANHA 10º 148 dias