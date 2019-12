Brasileirão: Última rodada tem luta contra degola e por cofre mais cheio

Rio de Janeiro – A temporada 2019 do futebol nacional será encerrada neste domingo (8) com as 10 partidas finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os confrontos pela 38ª e última rodada terão o pontapé inicial às 16h. E apesar de o título já ter sido definido para o Flamengo, bem como os representantes do País na próxima Libertadores conhecidos, resta uma vaga de rebaixamento e a luta pelo cofre mais cheio, pela premiação final. Isso deverá mover as 20 equipes na despedida do calendário.

Além de apresentar o último time que vai para a Série B, entre Cruzeiro e Ceará, a rodada final do Brasileirão apontará o último classificado para a Copa Sul-Americana, Fluminense e Botafogo.

Além disso, só as posições finais serão definidas, o que poderá mudar muito a próxima temporada para os times. Com novas premiações, o dinheiro do Brasileirão pode ajudar as equipes a colocar as contas em dia, pagar salários atrasados ou já ir atrás de um reforço melhor para o próximo ano.

Exceto Flamengo (campeão), São Paulo (6º colocado) e Avaí (20º), todos os outros times brigam por uma melhor posição melhor e consequentemente uma bonificação maior com o prêmio dado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A diferença entre as posições pode se aproximar da casa dos R$ 2 milhões, e há times como o Atlético-MG que podem faturar até R$ 5 milhões a mais, se vencer e subir para o 9º lugar.

R$ 5 milhões

Para o Cruzeiro e Ceará, a rodada também “vale” R$ 5 milhões apenas em premiação. Isso porque a CBF distribui R$ 11 milhões para o 16º colocado, atual posição do Vozão cearense, e R$ 6 milhões, mais R$ 2 milhões de logística, do 17º ao 20º, grupo que será rebaixado e do qual a Raposa mineira faz parte e é a única que pode sair, ao contrário dos já degolados CSA, Chapecoense e Avaí.

PREMIAÇÃO DA SÉRIE A

Campeão R$ 33 milhões

2º lugar R$ 31,35 milhões

3º lugar R$ 29,7 milhões

4º lugar R$ 28 milhões

5º lugar R$ 26,4 milhões

6º lugar R$ 24,75 milhões

7º lugar R$ 23,1 milhões

8º lugar R$ 21,45 milhões

9º lugar R$ 19,8 milhões

10º lugar R$ 18,15 milhões

11º lugar R$ 15,5 milhões

12º lugar R$ 14,6 milhões

13º lugar R$ 13,7 milhões

14º lugar R$ 12,8 milhões

15º lugar R$ 11,9 milhões

16º lugar R$ 11 milhões