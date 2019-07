Brasileira luta por medalha no Mundial Paralímpico de Halterofilismo

“Eu espero fazer uma ótima participação aqui no Mundial do Cazaquistão, me colocar entre as melhores do mundo e melhorar a minha marca pessoal”, disse Mariana, que tem nanismo. Em 2018 ela foi eleita melhor halterofilista do país, ganhando o Prêmio Paralímpicos.

Além de Mariana, outro brasileiro compete nesta terça-feira no Congress Center. O paraibano Ailton Andrade, da categoria até 80 kg masculina, Ailton destacou-se no Regional das Américas de 2018, na Colômbia, conquistando a medalha de prata. O atleta de 34 anos tem uma limitação em sua perna esquerda decorrente de paralisia infantil.

Neste domingo (14), Bruno Carra quase conquista um lugar no pódio. O paulista da cidade de Salto ficou com a quinta colocação na categoria masculina até 59 kg, conseguindo o melhor resultado brasileiro do dia na classe adulta. O halterofilista garantiu a quinta colocação ao erguer 175 kg em sua segunda tentativa. Na derradeira chance, ele elevou o peso para 184 kg, que lhe renderiam a medalha de bronze, mas não conseguiu a classificação, pois não teve validado o movimento que asseguraria a ele um lugar no pódio.