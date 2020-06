Brasil registra mais de 37 mil mortos por Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (7) os novos números de casos confirmados e mortes por Covid-19.

Segundo a pasta, foram 1.382 mortes confirmadas em 24 horas. Com esse registro o número total de óbitos, que não foi divulgado, vai a 37.312. No sábado eram 35.930 vítimas do novo coronavírus.

Já as confirmações nas últimas 24 horas foram de 12. 851 casos, elevando o número total de brasileiros infectados pela Covid-19 a 685.427.

O Ministério novamente não divulgou os números totais, apenas os registros das últimas 24 horas.

Os números por Estado ainda não foram divulgados, assim como o de pacientes recuperados.