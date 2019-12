Brasil, Colômbia e Japão entregam propostas para sediar Copa Feminina

Rio de Janeiro – Brasil, Colômbia e Japão se candidataram à sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, informou a Fifa na sexta-feira (13), um dia depois de Austrália e Nova Zelândia apresentarem uma proposta conjunta.

As quatro inscrições surgem em meio a “um interesse inédito” de países-membros, disse a federação internacional. A próxima edição do torneio deve ser a primeira a contar com 32 seleções.

“França 2019 certamente foi um divisor de águas para o futebol feminino, e agora é responsabilidade da Fifa adotar medidas concretas para continuar a fomentar o crescimento incrível do esporte”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.

A Copa do Mundo mais recente, realizada em solo francês, teve recordes de audiência de televisão e de comparecimento, e os Estados Unidos conquistaram seu quarto título, outro recorde. A Fifa avaliará as sedes em potencial durante janeiro e fevereiro, e seu conselho selecionará a proposta vencedora em sua reunião de junho de 2020.