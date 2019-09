BR-163 será interditada para explosão de rochas

Duas interdições serão realizadas na próxima terça-feira (24) para um desmonte de rochas com fogo controlado. O primeiro trecho fica em Santa Lúcia, mais precisamente no Km 153, próximo à entrada para a Linha Santa Catarina, ao lado da usina de concreto da Sanches Tripoloni, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 11h e 12h.

E a segunda interdição, no mesmo dia, será em Lindoeste, mais precisamente no Km 175, em frente ao Auto Posto Sabiá, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 16h e 17h30.

As interdições são necessárias para a realização de “Desmontes de rochas com fogo controlado” devido as obras de duplicação da rodovia.

Para as duas interdições há previsão de bloqueio de tráfego da rodovia com duração de uma hora e meia cada, sendo que em ambas, desde que haja necessidade e a segurança permita, será aplicado o sistema “Siga e Para” afim de se evitar o prolongamento da fila de veículos sobre a rodovia

Equipes da PRF e da empresa encarregada da obra estarão no local realizando a orientação de trânsito.

A PRF sugere que os motoristas evitem transitar neste horário no segmento citado.