BR-163 será interditada nesta semana para desmonte de rochas

Nesta quarta-feira (28) haverá interdição na BR-163, em Santa Lúcia, mais precisamente no Km 153, próximo à entrada para a Linha Santa Catarina, ao lado da usina de concreto da Sanches Tripoloni, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 16h e 16h30.

E na próxima sexta-feira (30) haverá interdição na BR-163, em Lindoeste, mais precisamente no Km 175, em frente ao Auto Posto Sabia, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 11h e 14h.

As interdições são necessárias para a realização de “Desmontes de rochas com fogo controlado” devido as obras de duplicação da rodovia.

A interdição de quarta-feira é curta, com o trânsito sendo interrompido apenas para a detonação propriamente dita, com liberação em seguida do tráfego nos dois sentidos.

Já a interdição da sexta-feira é mais demorada e tem previsão das 11h às 14h, haja vista que, o volume de rochas é grande e tem previsão de lançamento de resíduos de rochas sobre a pista de rolamento.

Portanto, na sexta-feira, assim que possível será realizado o sistema “Siga e Pare” para evitar o prolongamento da fila sobre a rodovia.

Equipes da PRF estarão no local realizando a orientação de trânsito.

A PRF sugere que os motoristas evitem transitar neste horário no segmento citado.