BPFRON apreende veículo com 76 garrafas de vinho vindos da Argentina durante Operação Hórus

Na manhã desta quarta-feira (24) em ação da Operação Hórus, Policiais Militares do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira) apreenderam um carro com 15 caixas de vinho de origem argentina.

A apreensão ocorreu quando os policiais em operação visualizaram o carro de cor branca com 3 homens em seu interior. Efetuada a abordagem constatou-se no porta-malas e interior do veículo as caixas de vinho que totalizaram 76 garrafas de origem argentina sem os desembaraços aduaneiros, ou documentações fiscais .

Veículos e vinhos foram apreendidos e entregues a Receita Federal do Brasil em Dionísio Cerqueira – SC e os ocupantes identificados e liberados.

A ação resultou um prejuízo de cerca de R$42.300,00 aos infratores da região.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança, defesa e fiscalização. Ela é coordenada pela SEOPI – Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.