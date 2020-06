BPFron apreende carreta com placa adulterada durante Operação Hórus

Na madrugada desta segunda-feira (22) os Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) em mais uma ação da Operação HÓRUS quando em patrulhamento no município de Entre Rios do Oeste- PR suspeitaram de uma carreta de placas paraguaias que estava estacionada as margens da PR-495, por ser próximo de um local onde ocorre a prática de crimes transfronteiriços, optou-se por fazer uma verificação, e ao consultar o chassi do semirreboque, constatou-se que pertencia a um veículo brasileiro do município de Cambé-Pr e o chassi do cavalo trator não retornou resultado. O veículo foi encaminhado os demais procedimentos em Marechal Cândido Rondon.

Está ação causou um prejuízo de aproximadamente R$ 130.000,00 aos criminosos envolvidos.

A Operação HÓRUS é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização e defesa. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Disque denúncias do BPFRON (41) 9106-6815

Fonte: Assessoria