BPFron apreende 5,4 ton de maconha; o dobro de 2019

Cascavel – Operações integradas, intensificação de abordagens e fiscalizações do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) contribuíram para o aumento nas apreensões de maconha no Paraná no primeiro quadrimestre deste ano.

As equipes policiais retiraram de circulação 5.455 toneladas da droga, um aumento de 103% em comparação com os primeiros quatro meses de 2019, quando foram 2.681 toneladas. O balanço foi divulgado pela unidade nessa quarta-feira (29).

O BPFron é uma unidade que atua em mais de 150 quilômetros da faixa de fronteira e atende 139 municípios na divisa com Paraguai, Argentina, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Devido ao grande potencial econômico da região e por se tratar de um corredor de transporte de cargas, o batalhão desempenha ações especiais para combater o narcotráfico, impedindo que cargas de drogas e outros materiais ilícitos cheguem a outras regiões do Estado e do Brasil.

A intensificação das abordagens e das fiscalizações se deu ainda por conta das operações colegiadas com integrantes de diversas unidades de segurança pública das esferas municipal, estadual e federal, a exemplo da Operação Hórus, desempenhando relevância no aumento das apreensões de maconha.

“São números expressivos que superam os últimos dois anos. Essas apreensões são resultado da intensificação das ações e também das capacitações do efetivo, em que elevamos o nível técnico dos nossos profissionais”, disse o comandante do BPFron, major André Dorecki.

Um exemplo foi a da última grande apreensão que ocorreu na sexta-feira (24) em Cascavel. Os policiais militares abordaram um furgão repleto de tabletes de maconha, que totalizou 1,9 tonelada. Somente nessa ação o BPFron causou um prejuízo de R$ 2 milhões aos criminosos.

De acordo com a análise do batalhão, o aumento das apreensões ocorre desde 2018, quando nos primeiros quatro meses daquele ano a unidade apreendeu 3.043 toneladas. No mesmo período do ano seguinte houve um decréscimo, para 2.681 toneladas, e agora, em 2020, o volume apreendido é mais que o dobro do que o do ano passado.

Para a unidade, o combate ao narcotráfico produz efeitos não somente na região de fronteira, mas, principalmente, nas regiões que receberiam o produto para a revenda, tal como foi na apreensão de 1,9 tonelada em Cascavel, em que a carga tinha como destino o Rio de Janeiro (RJ).