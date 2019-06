Botão do Pânico ainda não tem previsão de funcionamento

Mesmo com o dinheiro para a implantação do Botão do Pânico em caixa há mais de dois meses, pois foi repassado pelo Estado no fim do mês de março, Cascavel ainda não tem data para o início de operação. A Secretaria de Políticas sobre Drogas e Proteção à Comunidade informou que o processo de licitação para a contratação da empresa que vai fornecer os aparelhos, está em andamento, mas que foram necessários ajustes técnicos no edital que será reencaminhado e uma nova data para realização do certame agendada.

O valor disponível é R$ 162.451,20 vindos da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Conforme a Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade de Cascavel, esse valor é para o aluguel dos botões e do software de funcionamento pelo período de 12 meses. Cerca de R$ 13 mil serão pagos mensalmente à empresa que fornecer os equipamentos.

Serão alugados 50 botões e dois aparelhos Smartphones que ficarão na Central de Monitoramento da Guarda Municipal para utilização da Patrulha Maria da Penha. Os botões serão entregues para mulheres que têm medida protetiva, mas que continuem sendo ameaçadas, para garantir mais agilidade aos atendimentos da Patrulha. A Justiça irá definir os critérios de quem receberá primeiro os dispositivos. A tecnologia tem recurso de gravação de voz e poderá ser utilizada em processos judiciais.

O dispositivo poderá ser acionado quando as mulheres se sentirem ameaçadas pelo agressor. Com o acionamento o dispositivo comunica a Central de Monitoramento, na Guarda Municipal, informa as coordenadas do local onde a vítima está e a Patrulha Maria da Penha é enviada para atendimento.