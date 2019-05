Botafogo-SP vence o Operário e retoma liderança da Série B

Cinco jogos movimentaram a Série B durante todo o sábado (25). Pela quinta rodada, jogando em casa, Coritiba, São Bento, Ponte Preta e Brasil-RS conquistaram a vitória. Enquanto o Botafogo-SP foi o visitante indigesto do dia. A equipe paulista venceu o Operário, fora de casa, e reassumiu a liderança da Série B. Veja como foi:

Coritiba-PR x Cuiabá-MT

Sem se incomodar com o Couto Pereira praticamente lotado, o Cuiabá foi para cima logo nos primeiro minutos do jogo. Mas o ímpeto dos visitantes durou pouco. Aos dez minutos, o Coxa colocou ordem na casa com um gol de Rodrigão. O atacante tabelou com Rafinha e finalizou, quase sem ângulo, para abrir o placar. No início da etapa complementar, assim como aconteceu no primeiro tempo, o Dourado se lançou ao ataque. Só que dessa vez a pressão surtiu efeito. Na marca dos 13 minutos, Júnior Todinho, de cabeça, empatou a partida. Querendo mais uma vitória como mandante, o Coritiba correu atrás do prejuízo e, aos 35 minutos, Rodrigão fez o segundo dele no jogo garantindo a vitória do Verdão: 2 a 1.

O resultado colocou o Coxa na quinta posição, com oito pontos. Já o Cuiabá é o sexto colocado, com os mesmos oito pontos.

São Bento-SP x Oeste-SP

No Walter Ribeiro, o encontro entre paulistas foi de poucas chances. Durante os primeiros 45 minutos, uma oportunidade para cada lado onde os goleiros levaram a melhor. Aos 15 minutos de jogo, o Oeste assustou em finalização de Thiaguinho, que parou nas mãos de Paulo Vítor. Já os donos da casa chegaram pelo alto, na marca dos 33. Após cobrança de escanteio Wesley carimbou o travessão e, na sobra, Elton cabeceou para grande defesa de Matheus Cavichioli. Na volta do intervalo, a bola, enfim, foi parar no fundo da rede. Estreando pelo São Bento, Fabrício Oya aproveitou uma sobra na entrada da área e mandou bomba para abrir o placar e dar número finais ao confronto: 1 a 0.

Com a vitória o São Bento soma agora sete pontos e subiu para a décima posição na tabela. Do outro lado, o Oeste caiu para o 11º lugar, com seis pontos.

Ponte Preta-SP x Paraná-PR

Viradas, golaços e seis bolas na rede. O duelo entre Ponte Preta e Paraná foi um prato cheio para o torcedor. O jogo começou do jeito que o povo gosta, com as duas equipes partindo para o ataque. Aos 22, Edson abriu a contagem no Moisés Lucarelli. Após cobrança de escanteio, o volante subiu livre para colocar a Macaca em vantagem: 1 a 0. O duelo continuou lá e cá. Até que, em menos de cinco minutos, os visitantes viraram o placar, com dois gols de João Pedro, aos 36 e aos 39. Na volta do intervalo, a Ponte retomou as rédeas do jogo. Roger, aos 21, aproveitou uma sobra na área para deixar tudo igual mais uma vez: 2 a 2. Na sequência, Abner mandou uma bomba do meio da rua para fazer o terceiro do clube paulista, aos 27. Já nos acréscimos, teve tempo para mais um da Macaca. Depois de boa trama pela esquerda, Dadá cruzou e Marquinhos bateu rasteiro sem dar chances de defesa: 4 a 2 e vitória alvinegra garantida.

A Ponte Preta pulou para a sétima posição, com oito pontos. Enquanto o Paraná é o 13º, com seis.

Operário-PR x Botafogo-SP

No Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o Operário começou o jogo com maior domínio ofensivo, mas não conseguiu ser efetivo. Do outro lado, o Botafogo foi fatal e balançou as redes logo na primeira chances que teve. Na marca dos 37 minutos da etapa inicial, Júlio César aproveitou uma falha da defesa adversária para abrir o placar. O segundo gol dos visitantes saiu já aos 41 do segundo tempo. Murilo arriscou de fora da área, a bola beijou a trave e sobrou para Henan dar números finais à partida: 2 a 0.

O triunfo recolocou o Botafogo na liderança da Série B, com 12 pontos. Já o Operário entrou na zona de rebaixamento, com quatro pontos somados.

Brasil-RS x América-MG

O jogo começou frenético no Bento Freitas. Logo aos cinco minutos, após boa tabelar com Neto Berola, Juninho abriu o placar para o América. Na sequência, os visitantes ainda tiveram a chance de ampliar em finalização de França. Como diz o ditado: quem não faz, leva. E o Brasil-RS fez. Aos oito minutos, Branquinho achou Murilo Rangel, que mandou para o fundo das redes deixando tudo igual no marcador. Já no segundo tempo veio a virada do time da casa. Depois de cobrança de escanteio, Bruno Paulo empurrou para o gol, aos 26 minutos: 2 a 1.

Com o resultado, o Brasil-RS conquistou seus três primeiros pontos na competição e ultrapassou o Coelho, que caiu para lanterna, com apenas um ponto.