Bombeiros alertam para quedas

O Corpo de Bombeiros de Cascavel pede atenção para evitar acidentes de queda, especialmente de plano elevado. Só ontem foram registradas duas situações semelhantes. A primeira foi no início da tarde, em um motel às margens da PRC-467, onde um homem de 39 anos realizava consertos no imóvel quando caiu e sofreu ferimentos leves.

Já a segunda queda foi logo na sequência, no Bairro Universitário. Um homem de 41 anos teve um ferimento grave na cabeça ao cair de quatro metros de altura. Ele consertava o telhado do imóvel quando parte da estrutura cedeu e ele caiu.

A tenente Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, afirma que é comum as pessoas fazerem o conserto do telhado ou calha das residências e não se atentar à segurança: “Essas quedas são comuns e podem causar consequências graves, porque, por conta da altura, as lesões podem ser grandes. Então é recomendada a contratação de uma pessoa especializada para realizar o trabalho, mesmo que a altura não pareça perigosa, sem equipamentos de segurança o risco de queda é grande”, enfatiza.

Além disso, o Corpo de Bombeiros ressalta o uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) em relação à construção civil: “É sempre bom lembrar que é obrigatório o uso de equipamentos de segurança em obras, de forma especial para que trabalha com altura”, afirma Marcela.

Centenária cai e se machuca

Leonor Moraes tem 100 anos. Ela ficou ferida ao cair dentro de casa no Bairro Brazmadeira, em Cascavel, ontem à tarde. De acordo com a filha Maria Pereira, a mãe tropeçou no próprio chinelo ao levantar da cama. A filha contou que a mãe centenária é lúcida e tem boa mobilidade, apesar de já ter caído outras vezes, mas sempre quedas sem gravidade.

Desta vez, a idosa sofreu fratura na perna esquerda, e, consciente, reclamava de muita dor. Ela foi encaminhada pelo Siate à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.