Bom exemplo!Prefeito de Anahy vende carro oficial para reformar CMEI

Reformas feitas com dinheiro da vendo do carro oficial - Foto:Assessoria

O prefeito de Anahy Carlos Antônio Reis tomou uma decisão inédita na cidade. Ele determinou a venda do carro oficial do município e já investiu todo o montante na reforma da Creche Menino Jesus. A entidade atende 65 crianças. Com atividades escolares, pedagógicas, educativas e de entretenimento o CMEI Menino Jesus passou por reformas estruturais que irão melhorar e aumentar sua capacidade de atendimento.

“Sempre que posso vou pé para o Paço Municipal. Gosto do contato com as pessoas. Assim ouço as pessoas e até atendo alguns munícipes e resolvo questões básicas antes de chegar ao gabinete”, justifica o prefeito.

Quando precisa de veículo para deslocamento o prefeito está usando o seu carro particular. A economia mensal, já que o veículo não mais dará despesas de manutenção, abastecimento, e seguro, é de 18 mil por ano em média. Desde o ano passado o prefeito determinou a redução de 10 por cento do próprio salário, do vice-prefeito e diretores. As duas Medidas, da venda do carro e redução de salários trazem uma economia de 5 mil reais por mês, ou 60 mil reais por ano em média. Um valor considerável para um município pequeno como o de Anahy. O CMEI totalmente remodelado será entregue à população no próximo dia 30.

“Investimos essa economia financeira em prol ao bem estar da nossa população”, disse o Prefeito Carlão. O dinheiro arrecadado com a recente venda do veículo já transformou o CMEI em reforma de paredes, telhado, ampliação, construção de salas, reforma de banheiros e uma ampla cozinha, e implantação de um refeitório completo.

“Sinto-me totalmente responsável em cuidar do que é do nosso povo, produzindo condições e oportunidades de melhorias e criação de ações que proporcionam qualidade de vida. Sinto-me na certeza do dever cumprido”, finalizou o Prefeito de Anahy Carlos Antônio Reis.