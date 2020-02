Bolsonaro quer perícia independente de miliciano

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (18) que vai pedir uma perícia independente sobre a morte do ex-policial militar Adriano Nóbrega, fato que aconteceu durante operação policial no interior da Bahia. O MPF na Bahia também deve cobrar uma perícia independente “para começar a desvendar as circunstâncias em que ele morreu, e porque poderia interessar para alguém a queima de arquivo”.

O ex-capitão do Bope da PM do Rio de Janeiro foi morto em 9 de fevereiro, em Esplanada, na Bahia. Ele era procurado pelo envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Franco, em março de 2018.

“Já tomei as providências legais para que seja feita uma perícia independente. Sem isso vocês não têm como buscar até, quem sabe, quem matou a Marielle. A quem interessa não desvendar a morte da Marielle?”, questionou. “Uma perícia independente vai dizer se ele foi torturado, se não foi, a que distância foram os tiros, e tinham dezenas de pessoas cercando a casa. A conduta não é essa, a conduta é cercar e buscar negociação para se render”, acrescentou o presidente.