Bolsa perde fôlego; dólar fica a R$ 5,15

São Paulo – A notícia de que os Estados Unidos vão honrar o acordo comercial estabelecido com a China fez a Bolsa de Valores de São, a B3, fechar em alta de 0,67% nessa terça-feira (23), aos 95,975,169 pontos. O bom humor do mercado também se estendeu ao câmbio, que viu o dólar fechar com queda de 2,26%, cotado a R$ 5,1517, após a divulgação da ata da última reunião do Copom.

Ontem, Donald Trump foi ao Twitter para garantir que a “fase 1” do acordo já estabelecido com o país asiático permanece “intacto”. A fala do presidente deu alívio aos mercados internacionais, mas durou pouco. No fim de tarde, ele voltou a criticar a China e disse que o coronavírus era um “presente” dos asiáticos.

A declaração ajudou a segurar os ganhos de Nova York e São Paulo e fez o Ibovespa – principal índice do mercado de ações brasileiro – perder a estabilidade dos 97 mil pontos e oscilar para o negativo. Na máxima do dia, ontem, a Bolsa subia aos 97.485,59 pontos. Na mínima, caía aos 95.343,52 pontos.

A B3 cede apenas 0,62% na semana, mas ainda sobe 9,81% no mês. No ano, o recuo é de 17,01%.