Boatos assustam pais e alunos em Cafezal do Sul

Uma informação que circulou nas redes sociais e nas rodas de conversa de Cafezal do Sul (150 quilômetros de Cascavel) amedrontou pais, alunos e professores da rede estadual de ensino. A mensagem era de que um rapaz da cidade, que teria um envolvimento com drogas, invadiria o Colégio Estadual Tiradentes e atacaria as pessoas no local.

Com os falatórios, muitos estudantes não compareceram à escola na quinta-feira (21) com medo do que poderia acontecer.

Conforme as informações do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Umuarama, assim que o diretor do colégio foi notificado do caso, acionou o NRE para que algumas medidas de proteção legais pudessem ser tomadas.

“Acionamos a Polícia Militar de Cafezal do Sul para fazer uma ronda permanente em torno da instituição e a Patrulha Escolar foi até o local para garantir a segurança dos alunos”, afirma o Técnico de Direitos Humanos do NRE, Edinei Moura.

A respeito da veracidade da informação de que um rapaz invadiria o colégio, o Cabo J. Oliveira da Polícia Militar daquele município relatou que a mensagem era apenas um boato infundado. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz citado nas mensagens foi identificado e localizado. Ele chegou a ser interrogado, mas a polícia não encontrou nenhum indício de que a suposta ameaça seria verdadeira.

Segundo Edinei, na manhã da quinta-feira (21), a Patrulha Escolar direcionou algumas instruções de proteção aos estudantes e nesta sexta-feira (22), às 19h30, acontece uma palestra com intenção de abordar o tema da segurança nas escolas.