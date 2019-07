Bebê que morreu em colisão foi retirado de cadeirinha momentos antes da batida

Guaíra – O bebê de um ano e meio que morreu na tarde dessa segunda-feira (8) no HU (Hospital Universitário) de Cascavel devido aos ferimentos sofridos em um acidente na BR-163, em Guaíra, havia sido retirado da cadeirinha de segurança momentos antes da batida. Ele estava em uma Tracker com placas de Pato Branco e uma van com placas de Pântano Grande (RS).

O menino foi atendido por populares e levado com a mãe até uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) em Guaíra, mas teve uma parada cardíaca e foi trazido a Cascavel em estado gravíssimo pelo helicóptero do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste). Contudo, não resistiu.

Além do bebê, estavam no carro a mãe – que também teve ferimentos graves -, o avô da criança, que era o motorista e ficou encarcerado nas ferragens e está internado no Hospital Bom Jesus de Toledo em estado gravíssimo e o pai do menino, que teve ferimentos leves mas ficou em estado de choque.

O motorista da van também ficou em estado grave e um dos passageiros teve ferimentos moderados. No total, 14 pessoas se envolveram no acidente, mas sete não precisaram de encaminhamento hospitalar.

De acordo com a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Guaíra, que atendeu a ocorrência, o motorista da van fazia uma ultrapassagem em local permitido pela sinalização, mas bateu de frente no carro que vinha no sentido contrário.