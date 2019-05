Bebê é mordida por cão dentro de Cmei

Um bebê de um ano e sete meses foi mordido por um cachorro dentro do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria Vaz Meister, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. O caso aconteceu na última quarta-feira.

A mãe da criança conta que o cachorro apareceu no local e entrava no Cmei pela cerca. “Há algum tempo ele estava entrando lá e até avançava nos pais quando iam buscar as crianças. Por isso, a diretora pediu ajuda da prefeitura, que disse que não podia fazer nada. Aí a diretora, com o dinheiro que arrecadamos na rifa da Páscoa, comprou tela para fechar a cerca e impedir o cachorro de entrar. Mas nesse tempo a minha filha foi mordida por ele na porta da sala de aula”, relata Roseli dos Santos.

A mãe disse que a mordida no braço da menina não foi grave, mas que ela precisou tomar três doses de vacina antirrábica, já que não se sabe se o cachorro havia sido ou não vacinado.

Mas o problema não acaba aí. A mãe conta que por causa da mordida o cão precisa ser acompanhado por alguns dias para verificar a questão da raiva. E mais uma vez a diretora teria procurado a prefeitura para ajudar na recolha do cão: “Falaram para ela que teria que ligar para uma ONG, mas as ONGs não tinham vaga para o cachorro. Um dos pais que têm filho no Cmei falou que ia adotar o cachorro, mas ele mora no sítio e o veterinário da prefeitura falou que o cachorro não pode ser solto até terminar o período de observação, por isso ele está no estacionamento do Cmei, amarrado, sendo cuidado e alimentado. Mas é um absurdo a prefeitura não fazer nada. O bombeiro não recolhe, a prefeitura também não, então quem resolve o problema?”, questiona a mãe.

A Secretaria de Educação informou que tomou conhecimento do caso na tarde de ontem e convocou a direção para saber o que já foi feito e assim dar sequência aos encaminhamentos que ainda forem necessários.