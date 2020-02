BB anuncia R$ 15 bilhões em crédito para pré-custeio de safra

Brasília – O Banco do Brasil anunciou o valor de R$ 15 bilhões para pré-custeio da safra agrícola 2020/2021, montante 50% maior que os cerca de R$ 10 bilhões contratados na safra anterior. Os recursos estão disponíveis para todas as culturas, mas o objetivo principal é financiar de modo precoce as lavouras de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açucar.

O crédito de pré-custeio permite aos produtores rurais fazer compras antecipadas de insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos, possibilitando a negociação de preços mais baixos junto a fornecedores. “Isso permite aumentar a rentabilidade dos negócios. Permite também começar a movimentar mais a economia, principalmente a economia do campo”, disse o presidente do BB, Rubens Novaes, durante o anúncio na sede do banco, em Brasília.

O custeio da pré-safra é destinado ao médio e grande produtor, em geral monocultor, e não atinge o agricultor pequeno ou familiar.

Condições

Os médios produtores terão acesso ao crédito por meio do Pronamp (Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais), com juros a partir de 6% ao ano. O prazo para pagamento varia de 12 a 14 meses, a depender do tipo de lavoura. O teto para os empréstimos é de R$ 1,5 milhão.

No caso de grandes empresas do agronegócio, a taxa de juros começa em 8% ao ano, com mesmo prazo de pagamento e teto de R$ 3 milhões.

Um terço do total é disponibilizado por meio de recursos livres do próprio BB e, nesse caso, os prazos de pagamento podem chegar a 24 meses e não há teto.