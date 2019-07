Bazar venderá peças de roupas e calçados a partir de R$2

O Cemic e o Mosteiro Mãe da Providência trabalham na organização de um bazar beneficente agendado para os dias 26 e 27 de julho. Na sexta-feira, 26, a comercialização ocorrerá das 9h às 20h e no sábado das 9h às 16h, no Cemic, na rua Maceió, número 118, no bairro São Cristóvão em Cascavel.

O bazar vai vender peças com valores a partir de R$ 2. São roupas, calçados e acessórios novos e usados. O dinheiro arrecadado com a promoção, que é aberta a toda a comunidade, vai ajudar na manutenção de duas instituições que há muitos anos dão grande contribuição social à população. Cerca de 18 mil jovens já passaram pelo Centro de Educação do Menor Integrado com a Comunidade e ali receberam informações, assistência e amor. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 9 9993-7755.