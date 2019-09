Batida entre ambulância e caminhão deixa uma pessoa morta e outra em estado grave na PR-180

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave num acidente entre uma ambulância e um caminhão na PR-180, perto de Juvinópolis na tarde dessa quinta-feira (12).

De acordo com informações de vizinhos do local, o caminhão tentou acessar uma via secundária quando bateu de frente com a ambulância.

A vítima fatal era motorista da ambulância. Outras duas vítimas ficaram encarceiradas na ambulância.

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Cascavel foram acionados para prestar socorro às vítimas. Um homem ficou em estado grave.

