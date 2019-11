Bate grade é realizado na cadeia de Altônia

Uma operação bate grade foi realizada nessa terça-feira (19), na cadeia de Altônia, por volta das 9h. a vistoria seguiu até as 12h45.

Equipes do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) contaram com a ajuda de policiais militares que integram o grupo Rotam da PM de Umuarama, além dos agentes de apoio da Região Administrativa de Umuarama.

O chefe regional do Depen, Geraldo Andrade afirmou não houve alterações e o trabalho resultou na apreensão de 8 telefones celulares, Ipod, 3 baterias, 12 carregadores, 4 pedaços de ferro, 3 eixos de ventiladores, 4 porções de maconha e equipamentos utilizado para moer maconha.

Na ala conhecida como ‘seguro’, foram apreendidos dois telefones celulares e 4 carregadores.