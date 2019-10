Barco vira e dois estão desaparecidos em Formosa do Oeste

Formosa do Oeste – No fim da tarde deste sábado (19) um barco tripulado com seis pessoas virou nas águas do Rio Piquiri em Formosa do Oeste, próximo a ponte entre Formosa e Quarto Centenário na PR 317.

Duas pessoas estão desaparecidas e quatro foram socorridas por populares. As pessoas que estavam no barco seriam de Formosa do Oeste e há grande apreensão na cidade, na expectativa de que as pessoas sejam encontradas com vida.

O Corpo de Bombeiros de Toledo e a Polícia Militar forma acionados para atender a ocorrência.

Informações Policial Web

Fotos: Policial Web e José Daniel