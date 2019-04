Barco com produtos contrabandeados é apreendido no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR – Na madrugada de hoje (12.04), uma equipe de policiais federais com o apoio de militares da Força Nacional faziam patrulhamento embarcado no lago de Itaipu, na região de Itaipulândia/PR, quando avistaram uma embarcação clandestina procedente do Paraguai em sentido à margem brasileira.

Ao notar a aproximação da equipe policial, o piloto aumentou sua velocidade tomando a direção de um porto clandestino. Em seguida, aproveitou-se da escuridão para evadir-se não sendo mais localizado.

Os policiais se aproximaram, então, e constataram tratar-se de uma embarcação de alumínio de aprox. 6m, com motor Mercury de 40 HP, carregada com mercadorias diversas oriundas do Paraguai, entre elas essências de narguilé, relógios, celulares diversos, roupas e perfumes. Tudo foi encaminhado para a Receita Federal em Foz do Iguaçu.