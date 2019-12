Barco com cinco pessoas afunda no Rio Paraná; três corpos já foram resgatados

Equipes do Corpo de Bombeiros de Guaíra e de Mundo Novo seguem nas buscas por uma menina, trigêmea de 13 anos que estava num barco com cinco pessoas que afundou no sábado (30).

Segundo informações do Jornal O Presente, o grupo parou o barco em que estavam para nadar na prainha conhecida como Praia do Sol, próximo ao Porto Isabel, no Mato Grosso do Sul, quando o homem de 48 anos e os trigêmeos afundaram nas águas do Rio Paraná. Um menino de 14 anos que também estava com o grupo e foi resgatado com vida por populares.

Foi localizado nesse domingo (1º) os corpos de três dos quatro desaparecidos no Rio Paraná, em Mundo Novo (MS).

Conforme informado pelos bombeiros, pescadores localizaram pela manhã o corpo do morador de Guaíra, Marcos Roberto Campos, de 48 anos, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) sul-mato-grossense. Os trigêmeos são de Alto Piquiri.

No período da tarde, os corpos de um menino e uma menina foram encontrados. A terceira trigêmea ainda não foi encontrada.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Guaíra e de Mundo Novo seguem nas buscas.

Fonte: Jornal Costa Oeste.