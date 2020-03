Barbárie: Homem suspeito de agredir bebê de dez meses é solto

Cascavel – O homem de 31 anos, suspeito de espancar um bebê de dez meses e que está internado em estado grave na UTI Pediátrica do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, foi solto por não haver elementos suficientes para sustentar a prisão em flagrante.

Ele é padrasto da criança e foi agressivo durante a abordagem, na noite de domingo (1º), no Bairro Morumbi. De acordo com a Polícia Militar, ele já tem passagem por violência doméstica.

Um inquérito foi aberto e o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) vai apurar o caso.

O Conselho Tutelar também acompanha a situação e já relatou o caso ao Ministério Público, que deve tomar as medidas legais para a proteção do bebê. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança deve ser acolhida após receber alta do hospital, uma vez que a mãe tem 16 anos e, como o suspeito está em liberdade, a segurança da criança pode ficar comprometida. O MP deve se manifestar nos próximos dias.

O Conselho Tutelar não tem informações sobre atendimentos anteriores a essa família, também não sabe quando e como as agressões aconteciam, mas informou que está fazendo o levantamento da situação da mãe e localização de outros familiares.

Sinais de agressão

O menino de dez meses deu entrada no HU na noite de domingo após a mãe acionar o Samu porque ele havia se engasgado com leite materno. Durante o atendimento, os socorristas viram os sinais de agressão na criança e a encaminharam ao hospital. Inclusive, o próprio afogamento teria sido causado devido às lesões, que dificultavam para a criança engolir o leite. Segundo a PM, os ferimentos indicam que as agressões acontecem há bastante tempo.

Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar e a PM foram acionados. Inicialmente, a mãe negava que a criança havia sido agredida, mas depois confirmou à PM que o padrasto tinha causado os ferimentos.

Ele foi detido e reagiu com violência, chutando a viatura e xingando os policiais. Contudo, foi solto horas depois.

O menino continua internado em estado grave na UTI e ainda corre risco de morrer.